Пономарёв: «Не замечаю слабых мест у ЦСКА»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал бывшего наставника защитника ЦСКА Владимира Пономарева, который заявил, что в игре команды нет слабых мест.

- Команда просто заблестела! Не вижу слабого места. Команда забивает, у нее хорошая физическая подготовка, есть понимание игры, они дружно атакуют и отбирают мяч — это большая заслуга Владимира Федотова, - цитирует Хомуху телеканал Матч ТВ.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.