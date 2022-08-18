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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков прокомментировал продление контракта с ЦСКА

 
18 Августа 2022 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.80 3.80 4.30
21.08 15:00

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о продлении трудового договора с «армейцами».

«Переговоры шли не очень долго, поэтому все отлично. Я очень рад, я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие — руководству, тренерскому штабу», — цитирует слова Облякова официальный сайт московской команды.

Футболист заявил, что самым ярким воспоминанием является победа над мадридским «Реалом» и все игры в Лиге чемпионов. Цель на следующие пять лет — побеждать в чемпионате и Кубке России, и чтобы вернулись еврокубки, добавил Обляков.

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Иван Обляков
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