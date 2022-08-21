​ЦСКА потерял Заболотного из-за травмы – известны подробности

В воскресенье ЦСКА проводил домашний матч Премьер-лиги против «Ахмата». Нападающий Антон Заболотный вышел на поле на 77-й минуте, но уже на 85-й минуте ему понадобилась замена. Подробностями о травме Заболотного после игры поделился главный тренер «армейцев» Владимир Федотов.

«По ощущениям, не самая радужная информация. Он упал на плечо, и могут быть не очень хорошие последствия. В ближайшие дни будет медобследование. Антон испытывает серьёзные болевые ощущения», - высказался Федотов, слова которого приведены на клубном сайте ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 4:2. Теперь московская команда будет готовиться к матчу Российской премьер-лиги против «Ростова», который пройдёт в воскресенье, 28 августа.