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Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ахмат»

 
20 Августа 2022 • 11:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.85 4.60
21.08 15:00

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом» в шестом туре Премьер-лиги.

«2:1. Игра будет непростой для «армейцев». «Ахмат» показал, что способен отбирать очки у любого соперника. Ставлю на трудовую победу москвичей», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Встреча между «армейцами» и грозненцами состоится в воскресенье, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

По итогам пяти туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице, а «Ахмат» идет восьмым.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Бубнов Ахмат
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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