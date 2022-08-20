Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Ахмат»

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом» в шестом туре Премьер-лиги.

«2:1. Игра будет непростой для «армейцев». «Ахмат» показал, что способен отбирать очки у любого соперника. Ставлю на трудовую победу москвичей», - приводятся слова аналитика на страницах Sportbox.

Встреча между «армейцами» и грозненцами состоится в воскресенье, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

По итогам пяти туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице, а «Ахмат» идет восьмым.