Газзаеву понравилась победа ЦСКА

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал бывшего наставника команды Валерия Газзаева.

- Игра была очень интересной. ЦСКА заслуженно победил, даже двух мнений быть не может. На протяжении первого тайма армейцы имели подавляющее тотальное преимущество, которое вылилось в три забитых мяча. Второй тайм прошел в равной игре, - поделился Газзаев в эфире телеканала Матч ТВ.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом».

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