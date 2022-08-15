Швец — о ничьей с «Зенитом»: «Футбол — это игра, в которой можно взять очки с любой командой»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал результат матча четвёртого тура РПЛ с «Зенитом».

«Наша ничья с «Зенитом» показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол — это игра, в которой можно взять очки с любой командой», — цитирует слова Швеца «Чемпионат».

«Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 0:0. Стоит отметить, что с 40-й минуты «сине-бело-голубые» играли в меньшинстве. В пятом туре «Ахмат» одолел «Химки» (3:1).

Грозненский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.