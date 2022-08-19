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Агент Виллиана Роши высказался насчёт интереса ЦСКА эксклюзив

 
19 Августа 2022 • 13:56 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.80 3.80 4.30
21.08 15:00

Игорь Компанелли, агент защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Да, интерес к моему клиенту со стороны ЦСКА есть, но я не могу сейчас вам сказать что-то большее», – сказал агент.

Роша выступает за португальский «Портимоненсе» с сезона-2019/20. Бразилец является железным игроком основы своего клуба. В прошлой кампании защитник провёл 26 матчей в чемпионате Португалии, где отметился тремя голами и одной результативной передачей.

В январе футболисту исполнится 28 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Портимоненсе Виллиан Роша Трансферы футбола - лето 2022
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