Пономарёв: «Армейцы» показали замечательный футбол, ЦСКА будет бороться за чемпионство

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» в матче шестого тура РПЛ с «Ахматом».

«Армейцы» показали замечательный футбол! Я не ожидал такого перформанса. Думаю, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Два тайма просто возили «Ахмат», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что ЦСКА пропустил два мяча из-за того, что команда бежала вперед и забывала про оборону, но «красно-синие» доказали, что готовы к борьбе за чемпионство России.

«Армейцы» набрали 13 очков после шести матчей и догнали «Спартак» в турнирной таблице, который занимает первое место.