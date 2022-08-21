Пономарёв: «Армейцы» показали замечательный футбол, ЦСКА будет бороться за чемпионство

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» в матче шестого тура РПЛ с «Ахматом».
«Армейцы» показали замечательный футбол! Я не ожидал такого перформанса. Думаю, это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Два тайма просто возили «Ахмат», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Эксперт заявил, что ЦСКА пропустил два мяча из-за того, что команда бежала вперед и забывала про оборону, но «красно-синие» доказали, что готовы к борьбе за чемпионство России.
«Армейцы» набрали 13 очков после шести матчей и догнали «Спартак» в турнирной таблице, который занимает первое место.
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