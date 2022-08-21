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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер ЦСКА Искаков: «Задачу выиграть чемпионат никто не ставил, но в глубине души хотим это сделать»

21 Августа 2022 • 10:38 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.70 4.80
Через 3 ч. 12 мин.
 

Тренер ЦСКА Мурат Искаков рассказал о задачах «армейцев» на новый сезон чемпионата России.

Специалист признался, что руководство московского клуба не ставило перед командой задачу выиграть турнир, однако в глубине души тренерский штаб и игроки настроены на борьбу за золото.

«Понятно, что ЦСКА — большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. Сможем ли? Я думаю, это вопрос времени», — приводит слова Искакова «Матч ТВ».

В качестве примера специалист привёл свой бывший клуб «Сочи», когда «южанам» очень помог приход нападающего Александра Кокорина, наладив игру коллектива. 

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мурат Искаков
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.70 4.80
21.08  17:30 Зенит ... Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.75 4.10 4.30
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