Тренер ЦСКА Искаков: «Задачу выиграть чемпионат никто не ставил, но в глубине души хотим это сделать»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков рассказал о задачах «армейцев» на новый сезон чемпионата России.

Специалист признался, что руководство московского клуба не ставило перед командой задачу выиграть турнир, однако в глубине души тренерский штаб и игроки настроены на борьбу за золото.

«Понятно, что ЦСКА — большой клуб, который должен бороться за самые высокие места. Сможем ли? Я думаю, это вопрос времени», — приводит слова Искакова «Матч ТВ».

В качестве примера специалист привёл свой бывший клуб «Сочи», когда «южанам» очень помог приход нападающего Александра Кокорина, наладив игру коллектива.

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков. Свой следующий матч ЦСКА проведёт сегодня, 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.