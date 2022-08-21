Опарин заявил, что Акинфеев — вратарь номер один в РПЛ

Голкипер «Ахмата» Михаил Опарин прокомментировал игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Традиционно, как вратарь, я всегда смотрю на Игоря Акинфеева. Я его выделю: насколько он играет спокойно, выдержанно, читает классно игру, дальние передачи», — передает слова Опарина «Чемпионат».

Вратарь заявил, что есть много хороших голкиперов со своими сильными сторонами, но Акинфеев — номер один.

Опарин вышел на замену в перерыве матча шестого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА, это появление стало для него первым в нынешнем сезоне. Текущий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.