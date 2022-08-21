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Медина: «Проснулись после четвёртого гола»

21 Августа 2022 • 17:13 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ахмат» (4:2) Хесус Медина поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Красивая победа. Что сейчас - полный позитив, или были моменты, которые тревожили? Потому что сегодня порой «Ахмат» подбирался.

- Мне кажется, было очень много положительных моментов, особенно в первые 30 минут, мы доминировали в игре, забили три гола. В последние 15 минут первого тайма не могу сказать, что расслабились, просто соперник пошел вперед большими силами. После того, как нам забили гол, конечно, соперник поймал инициативу. В начале второго тайма соперник еще мощнее начал, забил второй. И здесь нам пришлось возвращаться в игру, чтобы не потерять ее окончательно. Кажется, что уже собрались, начали создавать свои эпизоды, забили еще один го. Уже проснулись после этого  и контролировали матч, доведя его до логичной развязки.

- Эта игра отличается от матча с «Зенитом» хотя бы результатом. Какие еще игровые изменения по сравнению с той игрой произошли сегодня?

- Безусловно, эти два матча отличаются очень сильно. Главное отличие, что прошлый матч с «Зенитом» мы играли на выезде. Это очень большое психологическое давление, намного осложняет тот факт, что ты играешь на том стадионе на выезде. Здесь сегодня мы играли у себя дома при поддержке наших любимых уважаемых болельщиков. Мы себя чувствовали в своей тарелке. Сегодня был домашний матч, было очень много положительных моментов, но в то же время были и отрицательные моменты, которые мы изучим, проведем анализ и работу над ошибками, будем двигаться вперед. Самое главное, что сегодня мы сыграли важный матч, добились хорошей победы, идем вперед.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
Идет 52 минута Зенит 0:0 Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.77 4.10 4.30
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