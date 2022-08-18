Защитник «Текстильщика» Гапон рассказал, почему не смог попасть в ЦСКА

Защитник ивановского «Текстильщика» Евгений Гапон назвал причину, по которой не смог подписать контракт с ЦСКА в 2015 году, когда находился на просмотре в московском клубе.

«Я приехал в команду в Испанию, где она готовилась к сезону. После двух сборов главный тренер Леонид Викторович Слуцкий сказал, что усиливать защитную линию клуб не планирует», — приводит слова Гапона «Ивановская газета».

Футболист отметил, что попадание в ЦСКА для него было мечтой, поэтому очень жалел, что не смог перейти в «армейский» клуб.

В текущем розыгрыше Второй лиги защитник четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.