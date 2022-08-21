Масалитин не разделяет восторгов по поводу ЦСКА

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал многих, но не Валерия Масалитина - бывшего нападающего ЦСКА. Он считает, что победа далась ЦСКА слишком тяжело.

- Честно говоря, тяжело сегодня далась игра ЦСКА, но этот матч надо было зубами выгрызать и выигрывать. Это очень важно в плане психологии и становления команды. Честно говоря, мы сегодня не увидели тот ЦСКА, который привыкли видеть дома, - заявил Масалитин в интервью Rusfootball.info.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.