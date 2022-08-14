Агент Карраскаля рассказал, зачем игрок летал в Турцию

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, поделился информацией о том, зачем игрок летал в Турцию.

«Это просто вопрос с оформлением документов для дальнейшей работы. Виза должна быть оформлена за пределами России», — приводит слова Родригеса «Чемпионат».

Агент заявил, что они выбрали Стамбул, потому что это подходящий и ближайший вариант, это проще, чем ехать на родину.

В текущем сезоне Карраскаль принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых забил три мяча и записал на свой счет две результативные передачи. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в пяти матчах.