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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Арбитр Федотов раскритиковал работу Карасёва в матче ЦСКА — «Ахмат»

 
23 Августа 2022 • 13:12 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 6-го тура РПЛ, в котором ЦСКА одолел на своём поле «Ахмат» (4:2).

Напомним, что обсуживала встречу судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

По мнению Егорова, на 91-й минуте матча следовало назначить пенальти в ворота «армейцев», когда мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву. Также специалист считает, что по ходу матча Карасёв не показал три жёлтые карточки.

«Карасёв не показал жёлтые карточки: на 46-й, 70-й и 37-й минутах. Хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

После шести туров ЦСКА набрал 13 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Карасёв Игорь Федотов Ахмат
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