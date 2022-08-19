Тимофеев рассказал о целях «Ахмата» в этом сезоне

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев ответил на вопрос о своих целях с клубом в текущем сезоне РПЛ.

«Хочется забраться как можно выше в турнирной таблице. Как минимум — нам нужно быть выше, чем в прошлом сезоне», — цитирует Тимофеева «Спорт-Экспресс»

Футболист заявил, что всегда хочется быть первыми, все являются профессионалами и все хотят побеждать в каждой игре.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе восемь очков после пяти матчей. В шестом туре грозненский клуб встретится в гостях с ЦСКА, игра состоится 21 августа в 15:00 по московскому времени.