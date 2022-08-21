Врач ЦСКА рассказал о восстановлении Щенникова, Ушакова и Фукса

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о восстановлении травмированных игроков московского клуба.

«Из условно травмированных у нас Георгий Щенников. Набирает кондиции, уже активно работает на футбольном поле. Ожидаем, что в течение буквально 7-10 дней он вернется к работе в общей группе», — приводит слова Безуглова официальный сайт клуба.

Специалист рассказал, что Егор Ушаков тоже набирает кондиции, но его возращение планируется на начало сентября, а Бруно Фукс полностью восстановился и будет в заявке на матч с «Ахматом».

ЦСКА встретится с грозненской командой в рамках шестого тура РПЛ, встреча пройдет сегодня, 21 августа, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.