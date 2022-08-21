Набабкин: «Игра была непростой»

В матче шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА принимал дома грозненский «Ахмат» и забил тому три гола уже в первом тайме. Итоговый результат 4:2 порадовал Кирилла Набабкина, автора одного из голов в этом матче. Он прокомментировал события встречи, отметив, что победа на самом деле далась непросто.

- Непростая, сложная игра было. Конечно, немного расслабились после счета 3:0. Но главное, что добились победного результата. Потеряли некую концентрацию, стали допускать неоправданные потери. Хорошо, что все так сложилось, что взяли три очка, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-Лиги ЦСКА предстоит сразиться в гостях с «Ростовом», эта игра состоится через неделю, 28 августа.