ЦСКА сделал предложение о покупке Роши

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб уже сделал официальное предложение о покупке 27-летнего футболиста.

Действующий контракт Роши с «Портимоненсе» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Роша провёл в составе португальского клуба 32 матча, отметившись двумя забитыми голами, а также тремя результативными передачами.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.