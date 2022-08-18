ЦСКА сделал предложение о покупке Роши

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, московский клуб уже сделал официальное предложение о покупке 27-летнего футболиста.
Действующий контракт Роши с «Портимоненсе» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне Роша провёл в составе португальского клуба 32 матча, отметившись двумя забитыми голами, а также тремя результативными передачами.
Свой следующий матч ЦСКА проведёт 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.
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