Газзаев заявил, как ЦСКА должен играть для борьбы за чемпионство

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил старт сезона московского клуба.

«Старт сезона для ЦСКА могу оценить как очень неплохой. Команда показала хороший результат, а в некоторых матчах и хорошее качество игры», — заявил Газзаев Sport 24.

При этом эксперт считает, что для борьбы за чемпионство ЦСКА должен играть первым номером с любой командой, даже с «Зенитом».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков после пяти матчей. В шестом туре «армейцы» сыграют дома с «Ахматом», встреча пройдет 21 августа в 15:00 по московскому времени.