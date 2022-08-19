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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев заявил, как ЦСКА должен играть для борьбы за чемпионство

 
19 Августа 2022 • 19:24 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.85 4.60
21.08 15:00

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил старт сезона московского клуба.

«Старт сезона для ЦСКА могу оценить как очень неплохой. Команда показала хороший результат, а в некоторых матчах и хорошее качество игры», — заявил Газзаев Sport 24.

При этом эксперт считает, что для борьбы за чемпионство ЦСКА должен играть первым номером с любой командой, даже с «Зенитом».

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав десять очков после пяти матчей. В шестом туре «армейцы» сыграют дома с «Ахматом», встреча пройдет 21 августа в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Газзаев
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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