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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев высказался о публикации переговоров ВАР на матче «Зенит» - ЦСКА

 
17 Августа 2022 • 17:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.82 3.75 4.20
21.08 15:00

На минувших выходных «Зенит» обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Спустя несколько дней в СМИ опубликовали видео с отрывками переговоров главного арбитра Павла Кукуяна со своими видеоассистентами. Болельщики смогли услышать, о чём говорили судьи, например, во время принятия решения по голу ЦСКА, который был отменён из-за офсайда.

О публикации переговоров ВАР высказался капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Мне ни горячо, ни холодно. Счёт на табло. Моё мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что‑то ещё. Мы проиграли матч, и счёт на табло», - высказался Акинфеев для «Матч ТВ».

Напомним, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза поддержала Павла Кукуяна в его решениях отменить гол ЦСКА при счёте 1:1 и не назначить пенальти в ворота «Зенита» при счёте 2:1.

Следующий матч РПЛ ЦСКА проведёт 21 августа. Соперником московской команды будет «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Акинфеев Павел Кукуян
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ЦСКА МОСКВА АХМАТ
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