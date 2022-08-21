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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» Чернов посетил матч ЦСКА – «Ахмат»

21 Августа 2022 • 17:24 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, как его встретили на стадионе ЦСКА.

«Как меня встретили на стадионе ЦСКА? Никто не узнал даже. Можно ли поздравить с победой? Ребят — да», — приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

«Армейцы» одержали победу в матче шестого тура Российской премьер-лиги над «Ахматом» со счетом 4:2, этот результат позволил московскому клубу догнать «Спартак» в турнирной таблице, клубы имеют по 13 очков.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в шести играх РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Чернов является воспитанником ЦСКА, он выступал за основную команду «красно-синих» в сезоне 2018/2019.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Никита Чернов Ахмат
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