Защитник «Спартака» Чернов посетил матч ЦСКА – «Ахмат»

Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, как его встретили на стадионе ЦСКА.

«Как меня встретили на стадионе ЦСКА? Никто не узнал даже. Можно ли поздравить с победой? Ребят — да», — приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

«Армейцы» одержали победу в матче шестого тура Российской премьер-лиги над «Ахматом» со счетом 4:2, этот результат позволил московскому клубу догнать «Спартак» в турнирной таблице, клубы имеют по 13 очков.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в шести играх РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Чернов является воспитанником ЦСКА, он выступал за основную команду «красно-синих» в сезоне 2018/2019.