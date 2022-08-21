Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федотов рассказал о травме Кучаева

21 Августа 2022 • 18:33 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

Константин Кучаев должен был начать матч против «Ахмата» с первых минут. Впрочем, в процессе разминки полузащитник получил повреждение, и он уступил своё место в составе Ивану Облякову.

После игры комментарий по поводу травмы Константина Кучаева дал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«У него спазм задней поверхности бедра. Завтра посмотрим, насколько всё серьезно. Возможно, просто напряглась мышца, мы не могли рисковать футболистом», - высказался Федотов, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА набрал три очка в шестом туре Премьер-лиги, обыграв «Ахмат» со счётом 4:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Константин Кучаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
Идет 88 минута Зенит 1:0 Торпедо Москва
21.08  20:00 Краснодар ... Оренбург 1.77 4.10 4.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
19:16 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «ЦСКА выиграл заслуженно»
19:11 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» высмеяло Соболева
19:09 · Россия. Премьер-лига
Газзаеву понравилась победа ЦСКА
18:58 · Россия. Премьер-лига
Опарин: «Удар Медины? Шансы отбить мяч всегда есть»
18:56 · Россия. Первая лига
«КамАЗ» мчит в отрыв после разгрома «Акрона»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Опарин заявил, что Акинфеев — вратарь номер один в РПЛ
18:39 · Россия. Премьер-лига
Медина заявил, что ЦСКА готов бороться за чемпионство
18:37 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА потерял Заболотного из-за травмы – известны подробности
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Федотов рассказал о травме Кучаева
18:29 · Россия. Премьер-лига
​Федотов высказался о штрафе для ЦСКА
18:26 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Замена Шелии? Травмы не было»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «У Зиньковского большой потенциал»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Ахмата» Опарин рассказал, тяжёло ли было выходить на замену в игре с ЦСКА
17:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Талалаеву пора в топ-клуб, например, «Локомотив»
17:57 · Россия. Первая лига
«Уфа» и «Волгарь» не порадовали голами
Все новости
Рекомендуем