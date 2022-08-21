​Федотов рассказал о травме Кучаева

Константин Кучаев должен был начать матч против «Ахмата» с первых минут. Впрочем, в процессе разминки полузащитник получил повреждение, и он уступил своё место в составе Ивану Облякову.

После игры комментарий по поводу травмы Константина Кучаева дал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«У него спазм задней поверхности бедра. Завтра посмотрим, насколько всё серьезно. Возможно, просто напряглась мышца, мы не могли рисковать футболистом», - высказался Федотов, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА набрал три очка в шестом туре Премьер-лиги, обыграв «Ахмат» со счётом 4:2.