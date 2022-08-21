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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Замена Шелии? Травмы не было»

21 Августа 2022 • 18:26 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев ответил на вопрос о замене голкипера Гиорги Шелии на Михаила Опарина в матче шестого тура РПЛ с ЦСКА.

«Замена Шелии? Травмы не было. Функция опытного игрока на поле — направление команды. Я не думал, что мы можем пропустить за 10 минут три гола», — передает слова Талалаева «Чемпионат».

Тренер заявил, что был разочарован тем, как команда с поля не управляется опытными футболистами.

Талалаев заменил Шелию на Опарина во время перерыва в игре с ЦСКА, но это не помогло «Ахмату» добыть очки, грозненский клуб уступил со счетом 2:4. В седьмом туре подопечные Талалаева сыграют с «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Михаил Опарин Гиорги Шелия Ахмат
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