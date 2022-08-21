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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Игра понравилась, проиграли хорошей команде»

21 Августа 2022 • 17:53 Комментировать
ЦСКА Москва
4:2
Ахмат
окончен
 

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Ахмату» пришлось съездить в Москву на матч с ЦСКА. Грозненская команда забила два гола, но фаворит отличился четырежды, заработав ожидаемую победу. Наставник грозненского клуба Андрей Талалаев доволен игрой, в особенности вторым таймом команды.

- Проиграли хорошей команде. В первом тайме вышли, испугались. Во втором тайме после успокоения в раздевалке, сыграли хороший тайм. Игра для зрителей была интересной. Мне всё понравилось, - цитирует наставника издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российской Премьер-лиги «Ахмат» примет дома «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Талалаев Ахмат
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окончен ЦСКА Москва 4:2 Ахмат 1.80 3.60 4.70
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