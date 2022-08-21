Талалаев: «Игра понравилась, проиграли хорошей команде»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Ахмату» пришлось съездить в Москву на матч с ЦСКА. Грозненская команда забила два гола, но фаворит отличился четырежды, заработав ожидаемую победу. Наставник грозненского клуба Андрей Талалаев доволен игрой, в особенности вторым таймом команды.

- Проиграли хорошей команде. В первом тайме вышли, испугались. Во втором тайме после успокоения в раздевалке, сыграли хороший тайм. Игра для зрителей была интересной. Мне всё понравилось, - цитирует наставника издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российской Премьер-лиги «Ахмат» примет дома «Крылья Советов».