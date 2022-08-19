Селюк сравнил братьев Березуцких с Лэмпардом

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе братьев Березуцких в должности тренеров ЦСКА.

Напомним, по окончании минувшего сезона оба специалиста покинули московский клуб, а на их место пришёл экс-наставник «Сочи» Владимир Федотов вместе со своим тренерским штабом.

Селюк сравнил Березуцких с экс-наставником лондонского «Челси», а ныне главным тренером «Эвертона» Фрэнком Лэмпардом.

«Березуцкие абы куда не захотят пойти, а больше клубы их не зовут, потому что результат они особо не дают. Им надо практиковаться, ЦСКА они взяли слишком рано. Они хотели прийти в родной клуб, но получилось как у Лэмпарда в «Челси». Большой клуб сразу тренировать сложновато», — приводит слова Селюка Legalbet.