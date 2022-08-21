С «армейцами» не заскучаешь: ЦСКА снова забил четырежды в домашнем матче, оставил не у дел «Ахмат» и догнал «Спартак»

Видео

3:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:2. Гол Бернарда Бериши (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Медина попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:2. Гол Хесуса Медины (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Две штанги и просмотр ВАР (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Кирилла Набабкина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Хорхе Карраскаля (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

ЦСКА пробовал догнать в таблице «Спартак», проводя домашний матч с «Ахматом».

Благоприятный старт ЦСКА в чемпионате под руководством Владимира Федотова был немного омрачён гостевым поражением от «Зенита». В той игре «красно-синие» блекло провели первый тайм, а во втором продемонстрировали совсем другой футбол и едва не склонили чашу весов в свою сторону. Но гол Ермакова не был засчитан из-за сомнительного офсайда, «армейцы» не получили в свою пользу пенальти в спорной ситуации на последних минутах и в итоге проиграли, пропустив решающий мяч с дальней дистанции.

Перед «Ахматом», понятно, не стоит задач непременно занимать высокие места, в отличие от ЦСКА. Нахождение в середине таблицы – нормальное положение для грозненского клуба. В прошлом туре «ахматовцы» обыграли в гостях «Химки» и набрали восемь очков, так что опасаться по поводу спускания в зону стыков им не приходилось. В матче на «ВЭБ Арене» грозненцам пришлось довольно быстро сосредоточиться на оборонительных действиях, поскольку «армейцы» были настроены на решение исхода матча уже в первом тайме. В рамках раскачки к двадцатой минуте Хесус Медина оказался на ударной позиции и пробил немного левее створа, а удар Мойзеса из ближнего угла вытащил Шелия.

В районе получаса игры с интервалом в шесть минут «армейцы» устроили себе настоящую вольницу в чужой штрафной. Медина навесил слева с углового на дальнюю штангу, Чалов поймал мяч на ногу, и после рикошета от Тимофеева сфера заскочила за ленточку (1:0). Впоследствии красивым голом отметился Набабкин. Акинфеев в своём стиле забросил мяч далеко, и там здорово сработали два подключившихся вперёд «армейских» защитника. Дивеев скинул головой влево Набабкину, а тот с лёта ногой всадил мяч под перекладину (2:0). Не успел «Ахмат» отряхнуться, как обнаружил себя проигрывающим с крупным счётом. Приняв низовой пас справа от Мухина, Карраскаль метров с пятнадцати запустил мяч в левый угол впритирку со штангой (3:0).

Однако расслабляться «армейцам» было рано. В конце сороковой минуты гости устремились в ответную атаку по центру малыми силами. Конате, получив короткий пас от Трошечкина и оказавшись перед шлагбаумом из троих оппонентов, не стал пытаться силой проложить себе дорогу вперёд, а блестящим кручёным ударом ввернул мяч в правую девятку ворот Акинфеева (3:1). Попади на 44-й минуте Журавлёв головой в створ на правой штанге на подаче со штрафного, преимущество «армейцев» скукожилось бы до минимального ещё до перерыва. Однако визитёры просто отложили второе изменение счёта в свою пользу до 58-й минуты. Тогда Олейников покатил справа в центр, и Бериша замкнул мяч, по сути, в пустые ворота (3:2). Вскоре Медина подобным образом бил после прострела Карраскаля, но там мяч пришёл прямо в руки вратаря гостей. Это был Опарин, потому что Талалаев в перерыве заменил Шелию.

ЦСКА в первой половине второго тайма был не такой задорный, а потом встряхнулся. На семидесятой минуте Медина со штрафного попал в ближнюю штангу. Грозненцы, возможно, подустали. Они не успевали возвращаться в назад, отчего контратаки «армейцев» несли для них реальную угрозу. И если Карраскаль обводящим ударом не переиграл Опарина, то Медина закрутил мяч в левый угол (4:2). «Ахмат» доигрывал матч высоко, что не помогло ему вновь сократить отставание в счёте. Фукс на подаче корнера угодил вторым этажом в перекладину, а то установился бы крупный итоговый счёт. С другой стороны, чуть позже острый эпизод возник у ворот Акинфеева. Гости не забили, но могли получить право на пенальти. Главный арбитр Сергей Карасёв посмотрел видеоповтор и не увидел нарушения со стороны Дивеева, который, вероятно, в подкате немного задел мяч рукой. Далее ещё Гайч показал себя в контратаке и за малым не попал в левый угол.

Как и в предыдущем домашнем матче, который был у них против «Факела», «армейцы» забили четырежды, но пропустили сейчас на один мяч больше, чем тогда. ЦСКА набрал тринадцать очков и нагнал «Спартак» (по разнице мячей преимущество у «красно-белых»), но есть у «армейцев» вопросы по состоянию некоторых футболистов. Заболотный был заменён с травмой, у Облякова тоже какое-то повреждение, плюс непонятна запутанная ситуация с Кучаевым, который то ли был в заявке «армейцев» на игру, то ли не был. На поле он в любом случае не вышел.

Кирилл Иванцов