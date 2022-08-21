Семёнов: «Как самочувствие? Всё в порядке, лечусь»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился информацией о процессе своего восстановления после травмы.

«Как самочувствие? Все в порядке, лечусь. Буду ли готов к следующему матчу? Не знаю, вряд ли», — цитирует Семёнова «Чемпионат».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Семёнов защищает цвета грозненской команды с 2014 года, ранее он продлил трудовой договор с клубом до 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость защитника составляет 1,2 миллиона евро.

В матче шестого тура «Ахмат» сегодня, 21 августа, в гостях встречается с ЦСКА. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.Ru.