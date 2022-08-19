Карраскаль: «Не опускаюсь ниже определённого уровня с первого матча против «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением о главном тренере «армейцев» Владимире Федотове.

Напомним, что 56-летний Федотов возглавил ЦСКА в июне нынешнего года. Ранее специалист работал в «Сочи».

Колумбиец рассказал, что специалист постоянно пытается помочь своим подопечным подсказками во время матчей. Все требования Федотова игроки «армейской» команды стараются выполнять.

«Мы делаем всё, что тренер нам говорит. Он указывает на наши ошибки, показывая, где мы недорабатываем. Его слова идут всем нам на пользу. Мы, как игроки, должны его слушать и воплощать все идеи на практике», — приводит слова Карраскаля официальный сайт ЦСКА.

Также Карраскаль не согласился с утверждением, что при новом тренере в его игре произошёл прогресс. По мнению футболиста, они не опускается ниже определённого уровня в течение всей своей карьеры в России, начиная с самой первой игры против «Спартака».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 21 августа против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.