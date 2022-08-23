Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила обоснованность жалобы «Ахмата» на неназначенный пенальти в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила обоснованность жалобы «Ахмата» на неназначенный пенальти за игру рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Этот эпизод случится в уже добавленное арбитром время, на 91-й минуте игры. Мяч угодил в руку защитник после флангового прострела.

Арбитр Сергей Карасев решил посмотреть систему видеоповтора, но пенальти назначать не стал. «Ахмат» обратился с жалобой, и она в итоге подтвердилась.

- Решение по этому эпизоду: арбитр ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар. Основанием для такого решения было то, что левая рука, дальняя рука от игрока, который пробивал по мячу, поднята чуть выше тела. Левая рука увеличивает площадь тела и в соответствие с этим контакт с этой рукой — это назначение одиннадцатиметрового удара, - пояснил в эфире телеканала Матч Премьер Николай Иванов, один из экспертов комиссии.