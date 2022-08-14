​Названа позиция, которую хочет усилить ЦСКА в первую очередь

В прессе проскочила информация о том, что ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему чилийскому нападающему Николасу Гуэрре. Впрочем, в настоящий момент московский клуб нацелен подписать игрока не в атаку, а на позицию центрального защитника. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

После пяти сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА имеет в своём активе 10 зачётных баллов. На текущий момент московские «армейцы» располагаются на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, но по итогам воскресенья они могут опуститься ниже.

Следующий матч РПЛ ЦСКА проведёт 21 августа – против «Ахмата» на своём поле.