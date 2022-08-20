Баринов: «Получается, что закрытие на базе дало результат»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». До этого у «Локомотива» были три ничьи и два поражения с крупным счетом. Полузащитник московского клуба Дмитрий Баринов прокомментировал итоги матча. Он считает, что закрытие команды на базе дало результат:

- Хорошая игра. Дала ли плоды неделя на базе? Получается, что да. Надо ли продолжать эту практику? Нет! - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» примет дома «Оренбург».