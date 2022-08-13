Уткин — о результатах «Локомотива»: Дело не в цифрах, игра ужасная

Комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал неудачный старт сезона для московского «Локомотива». «Железнодорожники» не выиграли ни одного матча за пять туров нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Я, знаете ли, ничего не имею в виду, но вообще «Локомотиву» далеко пока до клубного рекорда. Однажды было семь. И ничего, Юрий Палыч, во времена которого это случилось, клубная легенда», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Блогер отметил, что сейчас дело не в цифрах, а в том, что игра команды совсем ужасная.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка в пяти матчах.