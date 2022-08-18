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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» прокомментировал слухи о том, что Газизов может заменить Цорна

 
18 Августа 2022 • 13:54 Комментировать (1)
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

В пресс-службе московского «Локомотива» опровергли слухи, согласно которым Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна на посту спортивного директора «железнодорожников».

«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров с Газизовым, ни с кем-то другим, и не планирует менять спортивного директора», – сказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» после 5 первых туров Российской премьер-лиги идёт на 13 месте. Эта позиция ставит «железнодорожников» под угрозу вылета в Первую лигу.

Томас Цорн занимает в «Локомотиве» свою должность с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Шамиль Газизов Томас Цорн
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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Kirolnic
18 Августа 2022 в 14:55
Хер на хер то менять...
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