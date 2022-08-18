«Локомотив» прокомментировал слухи о том, что Газизов может заменить Цорна

В пресс-службе московского «Локомотива» опровергли слухи, согласно которым Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна на посту спортивного директора «железнодорожников».

«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров с Газизовым, ни с кем-то другим, и не планирует менять спортивного директора», – сказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» после 5 первых туров Российской премьер-лиги идёт на 13 месте. Эта позиция ставит «железнодорожников» под угрозу вылета в Первую лигу.

Томас Цорн занимает в «Локомотиве» свою должность с 2021 года.