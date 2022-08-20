​«Локомотив» ответил на дерзкую шутку «Химок» после крупной победы

Перед матчем чемпионата России против «Локомотива» пресс-служба «Химок» опубликовала дерзкий ролик. В нём подмосковный клуб был представлен как гоночный болид – и он вовремя затормозил, в то время как паровоз, который двигался параллельно, отправился прямиком в ФНЛ.

«Локомотив» разгромил «Химки» со счётом 3:0 на выезде, после чего ответил на шутку соперника. В ролике «железнодорожников» у гоночного болида возникают проблемы с двигателем, а паровоз спокойно продолжает свой путь.

«Возвращаемся в Баковку на всех парах. Чао, гонщики», - говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».