Мостовой: «Я не верю, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран был отправлен в отставку из-за попытки организовать договорной матч, о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов.

Мостовой признался, что не верит в такую версию развития событий.

«Была версия увольнения Юрана, что он не выпускал сына кого-то из руководства клуба на поле, после была другая, после ещё одна. Основную причину мы узнаем только в том случае, если Юран сам ответит на вопрос о причинах своего увольнения», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о том, что Юран пытался организовать договорную встречу с командой из Ростова.

Напомним, Юран возглавлял подмосковный коллектив в период с 23 февраля по 9 августа нынешнего года.