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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Я не верю, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом»

10 Августа 2022 • 12:08 Комментировать (1)
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран был отправлен в отставку из-за попытки организовать договорной матч, о чём ранее сообщал журналист Иван Карпов.

Мостовой признался, что не верит в такую версию развития событий.

«Была версия увольнения Юрана, что он не выпускал сына кого-то из руководства клуба на поле, после была другая, после ещё одна. Основную причину мы узнаем только в том случае, если Юран сам ответит на вопрос о причинах своего увольнения», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о том, что Юран пытался организовать договорную встречу с командой из Ростова.   

Напомним, Юран возглавлял подмосковный коллектив в период с 23 февраля по 9 августа нынешнего года.       

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Александр Мостовой
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