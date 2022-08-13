Нигматуллин — о результатах «Локомотива»: «Увольнять ли немецкую бригаду? Если убирать, то всех сразу»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал выступления «железнодорожников» на старте РПЛ.

«Результата у «Локомотива» нет, и, судя по всему, не предвидится. Увольнять ли немецкую бригаду? А кто это будет делать, они же там все в одной лодке. Если убирать, то всех сразу», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Экс-игрок считает, что вряд ли кто-то сейчас сможет принять такое решение, но вся структура уже на грани провала.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав три очка после пяти матчей. В следующем туре «железнодорожники» встретятся с «Химками».