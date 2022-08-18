Циннбауэр: «Не хочу говорить о слухах об отставке»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о возможной отставке.

«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, мое дело подготовить команду к игре», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Специалист заявил, что команда концентрируется на игре, если «Локомотив» одержит победу над «Химками», то все разговоры закончатся.

«Железнодорожники» встретятся с подмосковным клубом в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, матч пройдет 20 августа, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

Напомним, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка.