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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Циннбауэр: «Не хочу говорить о слухах об отставке»

 
18 Августа 2022 • 14:21 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о возможной отставке.

«Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, мое дело подготовить команду к игре», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Специалист заявил, что команда концентрируется на игре, если «Локомотив» одержит победу над «Химками», то все разговоры закончатся.

«Железнодорожники» встретятся с подмосковным клубом в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, матч пройдет 20 августа, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

Напомним, «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Йозеф Циннбауэр
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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