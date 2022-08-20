Керк: «Было много честных открытых разговоров друг с другом»

Лучший футболист матча «Химки» - «Локомотив» (0:3) Джирано Керк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Такое ощущение, что «Локомотив» за первый тайм голевых моментов создал чуть ли не больше, чем за пять предыдущих туров.

- Эта неделя была особенно для нас в этом плане, было много честных открытых разговоров друг с другом. Всё это вылилось в то, что решили больше забивать и не пропускать.

- В результате тот момент, что команда провела неделю на базе, пошел в плюс? Вы не боитесь как футболист, что эта традиция может продолжиться?

- Нет, нет, нет, мы также можем всё изменить в другой способ. Это была база.