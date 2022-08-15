«Наказаны» - руководство «Локомотива» на неделю закрыло футболистов на базе

Лишь три очка после пяти туров (20% от всех возможных), полное отсутствие побед, четыре забитых мяча, из которых два с пенальти - такова грустная статистика выступлений московского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Сейчас руководство клуба решилось на неординарные меры - как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», все игроки клуба на неделю закрыты на базе в Баковке, это, по замыслу боссов, поможет им лучше сконцентрироваться и подготовиться к следующем матчу.

Его «Локомотив» в рамках шестого тура российской Премьер-лиги сыграет против подмосковных «Химок», встреча состоится 20 августа.