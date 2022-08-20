Агент высказался о будущем Керка в «Локомотиве»

Футбольный агент Дирк ван Бюрик, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Джирано Керка, высказался о будущем своего клиента.

«Джирано остаётся в «Локомотиве», —приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что в данный момент проходит матч 6-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» обыгрывает «Химки» (2:0) ближе к концу второго тайма. Счёт в этой встрече открыл именно Керк, забивший свой первый мяч в нынешнем сезоне.

Керк перешёл в «Локомотив» осенью прошлого года из нидерландского «Утрехта». Всего в составе «железнодорожников» форвард провёл 33 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.