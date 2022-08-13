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Агент Комппера: Руководство «Локомотива» дало зелёный свет тренеру

13 Августа 2022 • 18:27 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Арманд Дурн, агент тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о встрече специалиста с руководством команды.

«Я могу сказать лишь то, что на этой неделе было много встреч в клубе. На этих встречах Марвин получил зеленый свет, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Агент сообщил, что встречи с руководством стали позитивными для Комппера, все сошлись на том, что команда идет в правильном направлении, но нужно одержать победу в ближайшее время, клуб вселил уверенность в тренера.

На данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после пяти матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер Арманд Дурн
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