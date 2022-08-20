​Мампасси считает, что его удалили несправедливо

Решение Ивана Сиденкова показать красную карточку Марку Мампасси в матче «Химки» - «Локомотив» вызвало споры в российском футбольном обществе. Защитник первым был на мяче, а его отмашка не выглядела акцентированной. После игры сам Мампасси прокомментировал решение арбитра.

«Красной карточки не было. Я играл в тело, а не в лицо. Судья сказал, что я был последним и сорвал атаку», - высказался Мампасси в общении с журналистами.

Если экспертно-судейская комиссия РФС признает решение об удалении Марка Мампасси ошибочным, КДК будет иметь основания для отмены красной карточки для защитника «Локомотива». Будем следить за новостями.