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Мартынович: «По манере игры Игнатьев похож на Кержакова»

 
19 Августа 2022 • 10:44 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Бывший защитник «Краснодара», а ныне игрок «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о нападающем «Локомотива» Иване Игнатьеве.

Напомним, 23-летний Игнатьев — воспитанник «Краснодара», проведший за «быков» в общей сложности 54 матча, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Также он защищал цвета «Рубина», где проявить себя за три неполных сезона не сумел и перешёл в «Локомотив».

Мартынович сравнил молодого форварда с экс-нападающим сборной России Александром Кержаковым.

«За него обыдно. Всё при нём: удар, открывания, скорость. Очень талантливый! По манере игры похож на Кержакова. Но что-то всегда мешало», — приводит слова Мартыновича Sport24.

В текущем сезоне Игнатьев провёл в составе «железнодорожников» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Краснодар Александр Кержаков Александр Мартынович Иван Игнатьев
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