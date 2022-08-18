Циннбауэр — об усилении состава: Нужно играть теми, кто есть

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал возможное пополнение команды новыми игроками.

«Хороший вопрос об усилении, но давайте вернемся к нему на следующей неделе. Мы играем тем составом, который есть на данный момент», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Тренер заявил, что любой специалист хочет иметь новых и лучших игроков в своем распоряжении, но сейчас у «Локомотива» хороший состав, если команда одержит несколько побед, это будет означать то, что состав боевой.

«Железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три зачетных балла после пяти туров.