Наумов — о закрытии игроков «Локомотива» на базе: «Это шаг отчаяния»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о решении закрыть команду на базе клуба.

«Принесет ли такая мера результат? Это шаг отчаяния. Если футболисты функционально и психологически не готовы к ведению борьбы, то закрывай, не закрывай — толку не будет», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Функционер заявил, что это наоборот может привести к конфликтам, ведь игроки могут быть раздражены, это не приведет ни к чему хорошему, поэтому трудно поверить в то, что данное решение сможет улучшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» приняло решение закрыть всю команду на неделю на базе клуба для подготовки к предстоящему матчу с «Химками», который состоится 20 августа.