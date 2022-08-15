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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов — о закрытии игроков «Локомотива» на базе: «Это шаг отчаяния»

 
15 Августа 2022 • 17:16 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о решении закрыть команду на базе клуба.

«Принесет ли такая мера результат? Это шаг отчаяния. Если футболисты функционально и психологически не готовы к ведению борьбы, то закрывай, не закрывай — толку не будет», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Функционер заявил, что это наоборот может привести к конфликтам, ведь игроки могут быть раздражены, это не приведет ни к чему хорошему, поэтому трудно поверить в то, что данное решение сможет улучшить ситуацию.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» приняло решение закрыть всю команду на неделю на базе клуба для подготовки к предстоящему матчу с «Химками», который состоится 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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