​Арбитр удалил игрока «Локомотива» - красная карточка вызвала споры

В одном из субботних матчей шестого тура Премьер-лиги России сражаются «Химки» и «Локомотив». В конце первого тайма при счёте 2:0 в свою пользу московская команда осталась в численном меньшинстве. Марк Мампасси совершил отмашку на фланге в борьбе против Резиуана Мирзова. В эпизод вмешался ВАР, и Иван Сиденков после долгого просмотра повтора удалил защитника «железнодорожников» поля.

Красная карточка вызвала споры в кругах журналистов, судя по комментариям в телеграм-каналах.

«Посмотрел на «красную» в Химках. Дичь какая-то. Там же близко ничего нет», - написал, к примеру, Олег Конов.

Стоит сказать, что контакт между Марком Мампасси и Резиуаном Мирзовым выглядит незначительным, тем более что на мяче первым был защитник.