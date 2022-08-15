Адеми приостановит свой контракт с «Химками»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановил своё трудовое соглашение с командой. Об этом сообщает «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие лишь в одном матче Российской премьер-лиги, в котором провел на поле девять минут. Действующий контракт игрока с подмосковным клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Адеми составляет один миллион евро.

«Химки» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков в пяти встречах. В следующем туре «красно-черные» сыграют с «Локомотивом», игра пройдет 20 августа.