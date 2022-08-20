​Экс-арбитр Федотов считает, что Сиденков долго не будет работать в РПЛ после ошибочного удаления Мампасси

Игорь Федотов, который в своё время обслуживал матчи Российской премьер-лиги, прокомментировал решение Ивана Сиденкова об удалении защитника «Локомотива» Марка Мампасси в субботней игре с «Химками».

«Это не должно быть удалением за лишение явной возможности забить гол, потому что игрок «Локо» вообще впереди. И это не должно быть удаление за удар по лицу, просто потому что удара там нет – ни амплитуды, ни агрессии», - высказался Федотов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

По мнению Игоря Федотова, Иван Сиденков теперь долго не будет получать назначений на матчи Российской премьер-лиги. Также Федотов считает, что претензии могут быть и к Артёму Любимову, который работал видеоассистентом и вмешался в эпизод. Изначально главный рефери показал Мампасси карточку жёлтого цвета.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Химки» на выезде со счётом 3:0.