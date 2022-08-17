Долгов рассказал, что об увольнении Юрана узнал в ходе рыбалки

Форвард подмосковного клуба «Химки» Александр Долгов рассказал о том, как он узнал об увольнении Сергея Юрана. Бывший наставник был отправлен в отставку 10 августа, обстоятельства такого решения до сих пор не совсем ясны. Официальное объяснение весьма туманно, руководство клуба аргументировало расставание расхождениями в стратегических вопросах видения будущего клуба.

-Во вторник нам дали выходной день и мы с Руденко поехали на рыбалку. В какой‑то момент новости кто‑то открыл. Бам‑с. Всё, убрали тренера. Мы сначала думали, что это ерунда какая‑то, потому что утром вроде все нормально было, - цитирует Долгова телеканал Матч ТВ.